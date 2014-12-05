تطوير تقنية لتشكيل الهواء إلى مجسمات ثلاثية الأبعاد

طور باحثون من قسم علوم الحاسب بجامعة بريستول البريطانية تقنية جديدة تساعد على تشكيل الهواء لصنع مجسمات ثلاثية الأبعاد يمكن لمسها والشعور بها.

وتعتمد التقنية على تركيز أنماط معقدة من الموجات فوق الصوتية عبر جهاز خاص، ومن ثم استخدام طبقة رقيقة من الزيت لتشكيل الهواء، ومصباح لصنع أشكال افتراضية ثلاثية الأبعاد.

وأوضح الباحثون أن التقنية الجديدة تساعد في عدة مجالات منها المجالات الترفيهية إضافة إلى بعض المجالات الطبية، حيث يمكن استخدام التقنية الجديدة لتشخيص بعض الأمراض.

وقال الدكتور بن لونج رئيس الفريق البحثي المطور للتقنية أن هناك إمكانية لاستخدامها في تحويل نتائج الأشعة المقطعية إلى أشكال ملموسة، مما يمكن الجراحين من التعرف على وجود أورام من خلال تحسس الشكل الهوائي الملموس.

وأضاف الباحث في علوم الحاسب أن التقنية تتميز بتوفير نقاط متعددة قابلة للمس في الشكل ثلاثي الأبعاد الذي يتم إنتاجه، مما يجعلها قابلة للاستخدام في مجالات أخرى مثل تشكيل مجسمات للتحف الأثرية النادرة وجعلها قابلة للاستكشاف من قبل زوار المتاحف.

وأشار بن لونج إلى أنه وفريقه البحثي سيستمرون في تطوير التقنية لجعلها في المستقبل قادرة على توفير أشكال مجسمة قريبة للغاية من الأشكال الواقعية خاصة في ملمسها.

يذكر أن الباحثون استعرضوا مقطع فيديو للتقنية أظهر إمكانية استخدامها في مجالات مثل صناعة السيارات بحيث تقدم صور أشبه بالصور الهولجراميه لأزرار لوحة القيادة لتكون قابلة للاستخدام دون الحاجة للنظر إليها من قبل قائد السيارة.

