تلفزيون المستقبل من سوني يجمع أندرويد وبلاي ستيشن

تعتزم شركة سوني إطلاق أول أجهزة التلفاز الخاصة بها والعاملة بمنصة التلفاز الذكي الجديدة من غوغل "أندرويد تي في" Android TV وذلك بدءاً من فبراير القادم، مع تركيز كبير على خدمات الألعاب ضمن الأجهزة القادمة.

وكانت سوني قد أعلنت دعمها لمنصة التلفاز الذكية "أندرويد تي في" التي أعلنت عنها غوغل في يونيو الماضي، وذكرت الشركة بأنها ستعتمد المنصّة الجديدة في جميع أجهزة التلفاز الذكي التي ستطلقها في 2015، وذلك لكل من الشاشات عالية الوضوح HD والشاشات بدقة 4K.

ونقل موقع MobileGeeks عن مصدر من الشركة أن أسعار هذه الأجهزة ستتراوح من 700 دولار أميركي للشاشات بقياس 43 إنش بدقة Full HD وستصل إلى 4,000 دولار بالنسبة للشاشات بدقة 4K.

وستدعم سوني شاشاتها الذكية بعدة ميزات مُقتبسة من منصة الألعاب "بلاي ستيشن"، حيث ستتضمن أجهزة تلفاز سوني القادمة ميزة "ريموت بلاي" Remote Play التي تتيح للمُستخدمين الوصول إلى مكتبة "بلاي ستيشن 4" الخاصة بهم عبر الاتصال اللاسلكي WiFi لممارسة اللعب بعد وصل عصا التحكم الخاصة ببلاي ستيشن بالشاشة نفسها.

كما من المُنتظر أن تُشغّل أجهزة التلفاز الجديدة خدمة Playstation Now التي تقوم ببث ألعاب "بلاي ستيشن 3" والألعاب الأقدم عبر الإنترنت، وستكون هذه الخدمة مُرتبطة بخدمة ألعاب غوغلGoogle Games لتسجيل تقدّم اللاعب وتقديم ميزات تعدد اللاعبين وغير ذلك.

يُذكر أن منصة التلفاز الذكي "أندرويد تي في" تعمل بواجهات مُخصصة من نظام أندرويد تم تصميمها لتقديم التطبيقات الترفيهية التي تُقدم خدمات الفيديو والموسيقى والألعاب مع دعم خدمة البحث الصوتي عن الأفلام والمسلسلات من غوغل.