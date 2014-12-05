غوغل تطلق تحديثا جديدا لتطبيق متجر "غوغل بلاي"

أطلقت شركة غوغل تحديثاً جديداً لتطبيق متجرها "غوغل بلاي" لنظام التشغيل أندرويد، يجلب معه عدداً من التحسينات التي ركزت على التصميم.

وعملت غوغل من خلال الإصدار الجديد الذي يحمل الرقم 5.1.11 على إضفاء المزيد من لمسات لغة التصميم الجديدة "ماتريال ديزاين" Material Design.

وبعض التحسينات خاصة بمستخدمي الإصدار الجديد 5.0 الذي يحمل الاسم الرمزي "لوليبوب" من نظام التشغيل أندرويد، مثل الظلال الخاصة بالبطاقات والتي أصبح يتم توليدها وتحريكها بالوقت الحقيقي لإعطاء شعور واقعي أكثر.

كما عملت الشركة على تحسين شكل وخيارات القائمة الجانبية، حيث أضافت خياراً يتيح للمستخدم عرض سجل التطبيقات التي قام بتنزيلها أو شرائها من المتجر، كما سعت غوغل لجعل التمرير ضمن صفحة "تطبيقاتي" My Apps أكثر سلاسة وسرعة.