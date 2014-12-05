فأرة حاسوب ذكية تقيس معدل نبضات القلب أثناء اللعب

طور فريق من شركة ناشئة تحمل اسم MIONIXLABS فأرة حاسوب ذكية قالوا إنها "فأرة الألعاب المتطورة التي تعمل على رصد ردود فعل جسمك وتوفر لك رؤى عميقة تتصل بالألعاب الخاصة بك".

وتضم الفأرة الذكية، التي تحمل اسم NAOS QG – وتعني "فأرة اللعب المُحدَّد" Quantified Gaming Mouse – عدداً من المستشعرات التي تراقب معدل نبضات القلب واستجابة الجلد وزمن رد الفعل لحظيا أثناء اللعب، وعرض المعلومات على شاشة عرض شفافة على شاشة الحاسب.

وقالت شركة "ميونيكس لابز"، التي أطلقت حملة على منصة التمويل الجماعي "كيكستارتر " Kickstarter، "تماما مثل الرياضيين الذين يجمعون البيانات ويحللونها، نحن نريد أن نفعل الشيء نفسه بالنسبة للاعبين، لنوفر لك رؤى عميقة تمكنك من فهم ردود الفعل الخاصة بك وتحسين لعبك".

وتسعى "ميونيكس لابز" حالياً للحصول على تمويل لدعم ابتكارها، وتستمر حملة الشركة، التي تحاول جمع 100,000 دولار، حتى 13 يناير المقبل، وهي قد جمعت حتى الآن نحو 25,000 دولار.

وتقول الشركة أيضا إن "اللاعبين الذين يستخدمون ناوس كيو جي قادرون على مشاركة ومقارنة إحصائيات اللعب المحدد QG مع كل من زملائهم، والأصدقاء والمجتمع. وهذا يفتح بعداً جديداً لكيفية لعب ومشاركة وبث المباريات على نحو احترافي".

ولدى الفأرة، التي تستخدم تقنية التتبع البصري، أجهزة استشعار لمعدل ضربات القلب وأجهزة استشعار لاستجابة الجلد الجلفانية – التي تقيس التعرق – متموضعة حيث يضع المستخدم يديه أثناء اللعب.

ويعمل العتاد الذي في داخل الفأرة على قياس عدد النقرات في الدقيقة الواحدة وبيانات الحركة، مثل السرعة والدقة. وأثناء اللعب، توفر الفأرة برنامجا يقوم بعرض البيانات على الشاشة لحظيا. كما تقوم بإصدار تحذيرات صوتية عندما تصبح مستويات التوتر الخاصة بالمستخدم عالية جداً. ويمكن أيضا تخزين كل هذه البيانات لتحليلها.

وتتوفر الفأرة "ناوس كيو جي" في الوقت الراهن على منصة "كيكستارتر" بسعر 79 دولاراً، وعند طرحها في الأسواق سيبلغ سعرها 129 دولاراً.