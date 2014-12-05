مفاجأة آبل.. آيفون العام الجديد بشاشة أصغر

تدرس شركة آبل العودة إلى قياس الشاشات الصغيرة عند طرح طراز جديد من سلسلة هواتفها الذكية آيفون، خلال عام 2015 القادم.

وكانت آبل، خلال العام الجاري 2014، قد اتجهت إلى صنع طرازات ذات شاشات كبيرة من سلسلة هواتف آيفون، حيث طرحت هاتف آيفون 6 بشاشة ذات قياس 4.7 بوصة، وهاتف آيفون 6 بلس بقياس 5.5 بوصة.

وقال مصدر مطلع، من الموردين إلى آبل، إن الشركة تفكر "جدياً" في إطلاق هاتف ذي قياس 4 بوصات العام المقبل، وذلك لجذب الفئة المهتمة باستعمال الهواتف ذات القياس الصغير خاصة من النساء.

وأضاف أن هناك فئة كبيرة ممن يفضلون استعمال الهواتف بيد واحدة قد ابتعدوا عن شراء طرازات الهواتف الجديدة من آيفون لكبر حجمها مقارنة بالطرازات القديمة.

وكان آخر هواتف آبل ذات قياس 4 بوصات هو هاتف آيفون 5 إس، الذي لاقى حسب الشركة قبولاً كبيراً بين المستهلكين، ويعد قياس 4 بوصات هو نفس القياس الذي اعتمدته الشركة في هاتفين سابقين هما آيفون 5 وآيفون 5 سي.

وتسعى آبل خلال العام المقبل للتقليل من الدورة الزمنية التي يستغرقها المستهلكون للتحديث إلى طراز جديد من هواتفها الذكية، وهي الدورة التي تتراوح مدتها ببعض الأسواق مثل السوق الأميركي بين 18 و24 شهراً.

يذكر أن تقريراً سابقاً كان قد أشار إلى أن آبل تعتزم طرح هاتفين خلال 2015 في حدثين مختلفين، على أن يكون الكشف عن الأول تحت اسم "آيفون 6 إس" مع منتصف العام، والثاني تحت اسم "آيفون 7" خلال سبتمبر، وينتظر أن يكون الهاتف الأول هو نسخة أقل ثمناً من الثانية التي ستتميز بمواصفات تقنية عالية.