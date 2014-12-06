تعرف على تطبيق يبحث عن الأفلام في "آيفون"

يتوفر للأجهزة الذكية تطبيق شازام المتخصص في معرفة أسماء الأغاني من خلال الاستماع لها فقط، وهي ميزة مفيدة جداً، لكن المستخدمين أصبح بإمكانهم الحصول على نفس الأداة ولكن لمعرفة الأفلام.

ويمكن لمستخدمي آيفون الاستفادة من تطبيق TheTake المجاني الذي يوفر هذه الأداة، حيث يمكن تشغيل التطبيق والضغط على الاستماع ليقوم بعرض اسم الفيلم ومعلومات متعلقة به.

كما يمكن من خلال التطبيق البحث عن الأفلام وتحديد الممثلين، النوع أو سنة الإنتاج، ليقوم التطبيق بعرض النتائج مع تقييمات لمساعدة المستخدم على اختيار المناسب منها.