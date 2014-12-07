أفضل تطبيقات ويندوز فون لهذا الأسبوع

تُعد الأجهزة الذكية من أفضل الأدوات المُمكن استخدامها عند تعلّم لغة جديدة بفضل التطبيقات المتوفرة والتي تُساعد في تعلّم طريقة نطق الكلمات والجمل، فضلاً عن تطبيقات الترجمة. ويُمكن لمستخدمي ويندوز فون الاستفادة من تطبيق HANYU.CO المجاني والذي يوفر مجموعة دروس لتعليم اللغة الصينية مع توفير أداة لتعلم طريقة النطق الصحيحة وتعلّم أكثر الجمل الشائعة.

إنشاء فيديو من الصور

يتم مُشاركة ملايين الصور يومياً على الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك وإنستغرام. ومؤخراً قام فيسبوك بإنشاء أداة لإنشاء مقاطع فيديو من الصور وهو ما يُمكن القيام به أيضاً على ويندوز فون من خلال تطبيق Flipagram المجاني. فمن خلاله، يُمكن اختيار صور من الألبوم، فيسبوك أو إنستغرام لإنشاء مقاطع فيديو وإضافة موسيقى لها ومُشاركتها بكل سهولة.

وجوه تعبيرية

تُستخدم الوجوه التعبيرية بشكل كبير في تطبيقات المحادثة الفورية مثل واتساب أو فايبر، وهي موجودة بشكل أساسي ضمن مُعظم أنظمة تشغيل الأجهزة الذكية، ويُمكن للمستخدمين تجربة تطبيق Emojis الذي يوفر مجموعة جديدة من هذه الوجوه والتي يُمكن استخدامها داخل أي تطبيق بكل سهولة.

تحسين النوم

بدأت أدوات تحسين النوم تنتشر بشكل كبير للأجهزة الذكية بفضل المُستشعرات الموجودة بداخل هذه الأجهزة، والتي تسمح بمراقبة حركة المُستخدم ونشاطه، ويُمكن لمستخدمي ويندوز فون تجربة تطبيق Sleep المجاني والمتخصص في مجال مراقبة نوم المُستخدم مع توفير أدوات للمساعدة على النوم.

قراءة الصحف العالمية

تُعتبر ميزة قراءة الكتب الإلكترونية على الأجهزة الذكية أحد أبرز الأدوات التي يمكن الاستفادة منها، حيث عملت كُبرى دور النشر على توفير نسخة إلكترونية من كتبها للاستفادة من دقة الشاشات العالية والتي تساعد في قراءة الكتب في أي وقت. ويُمكن للمستخدمين تجربة تطبيق Newspapers الذي يسمح قراءة الصحف العالمية من 25 دولة حول العالم.