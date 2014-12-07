تطبيق مجاني يحذف البرامج بشكل كامل من نظام ماك

يتعامل نظام ماك مع البرامج بطريقة مُختلفة قليلاً عن الطريقة المُستخدمة في نظام ويندوز فبعض البرامج لا تحتاج إلى تثبيت، وكل ما يحتاجه المُستخدم هو سحب أيقونتها إلى مجلد البرامج وعند حذف البرامج، يُمكن بكل سهولة سحب الأيقونة إلى سلّة المُهملات، إلا أن هذه الطريقة لا تقوم بحذف جميع بيانات البرنامج المُخزنة على الجهاز.

لذا يُمكن للمستخدمين تجربة برنامج AppZapper المجاني والذي يُمكن من خلاله حذف البرامج بشكل كامل لتوفير المزيد من المساحة، مُقارنة بطريقة الحذف التقليدية.

بعد تحميل البرنامج، يُمكن سحب أيقونة أي برنامج إلى نافذة AppZapper ليقوم بالبقية بشكل آلي، حيث يقوم بحذف الملفات المؤقتة وجميع الملفات المُرتبطة بالبرنامج.