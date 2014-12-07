عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية تكنولوجيا

تطبيق مجاني يحذف البرامج بشكل كامل من نظام ماك

المصدر: دبى - البوابة العربية للأخبار التقنية
رابط مختصر

يتعامل نظام ماك مع البرامج بطريقة مُختلفة قليلاً عن الطريقة المُستخدمة في نظام ويندوز فبعض البرامج لا تحتاج إلى تثبيت، وكل ما يحتاجه المُستخدم هو سحب أيقونتها إلى مجلد البرامج وعند حذف البرامج، يُمكن بكل سهولة سحب الأيقونة إلى سلّة المُهملات، إلا أن هذه الطريقة لا تقوم بحذف جميع بيانات البرنامج المُخزنة على الجهاز.

لذا يُمكن للمستخدمين تجربة برنامج AppZapper المجاني والذي يُمكن من خلاله حذف البرامج بشكل كامل لتوفير المزيد من المساحة، مُقارنة بطريقة الحذف التقليدية.

بعد تحميل البرنامج، يُمكن سحب أيقونة أي برنامج إلى نافذة AppZapper ليقوم بالبقية بشكل آلي، حيث يقوم بحذف الملفات المؤقتة وجميع الملفات المُرتبطة بالبرنامج.

كلمات دالّة

#ماك, #تطبيق, #مجاني, #حذف, #البرامج, #المساحة

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر