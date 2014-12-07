قلاية هوائية.. تكنولوجيا الطهي المبتكرة

على مر الأجيال، اشتمل الغذاء الرئيسي في المملكة العربية السعودية على الطعام المقلي بجميع أشكاله، ومذاقاته، وأحجامه، إذ إن القلي يعتبر طريقة سهلة لإعداد الطعام على مر الزمان، ابتداءً من عصر البداوة وصولاً إلى عصر المدن الديناميكية والأسر المتطورة الذي نعيشه حالياً. إن الإيجابية الوحيدة في إعداد الطعام المقلي هو كسب الزمن، ولكن في المقابل فإننا نخسر صحتنا.

ويعاني حوالي ربع طلاب المدارس من السمنة الزائدة، ويعاني ما يقارب ثلاثة أرباع ممن تزيد أعمارهم عن 40 عاماً من زيادة الوزن. وتظهر بصمة هذه الإحصائيات المقلقة جلية من خلال الانتشار اللافت لأمراض ارتفاع ضغط الدم والسكري بين السكان.

ويعتبر التحول إلى نمط حياة أكثر صحة أمراً اختيارياً، خصوصاً أن العديد من الناس في المملكة العربية السعودية قد نشأوا على الطعام المقلي، بل إنهم يفضلونه على غيره من الطعام. ويبدو أن الحل الوحيد للمحافظة على الصحة هو الحصول على نفس المذاقات ولكن بطريقة صحية أكثر.

وتعتبر القلاية الهوائية من فيليبس Philips Airfryer الحل الذي يجمع بين المذاق اللذيذ والصحة من خلال تكنولوجيا الطهي المبتكرة التي توفر البديل الأمثل للطعام المقلي، مع الحفاظ على الطعم الذي يشكل أساس كثير من الأطباق السعودية اليومية.

ومن البطاطا المقلية إلى السمبوسة، تعمل Philips Airfryer على إحداث فرق في العادات الغذائية للعملاء والمحافظة على صحتهم، من دون أن تغير مذاق الطعام.