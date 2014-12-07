هذه هي أفضل تطبيقات آيفون وآيباد لهذا الأسبوع

يعتمد الكثير من مستخدمي الأجهزة الذكية على شبكة "تويتر" الاجتماعية، وذلك بفضل سهولة التصفح والوصول إلى المحتوى مقارنة بشبكات ثانية مثل "فيسبوك". وعلى الرغم من وجود تطبيق رسمي لهذه الشبكة على "آيفون"، إلا أن الكثير من التطبيقات البديلة متوفرة لعل أبرزها "Twitterrific" المجاني. فمن خلاله يمكن تصفح "تويتر" بالإضافة إلى إمكانية حفظ التغريدات لقراءتها لاحقاً، ترجمة التغريدة أو التحكم بحجم الخط والصور.

مقالات تحفيزية

تتوفر على الإنترنت كمية كبيرة جداً من المدونات التي ينشر فيها مختصون بالكثير من المجالات. وغالباً مايتوفر في هذه المدونات قسم خاص يحتوي على مقالات تحفيزية تساعد المستخدم على تخطي عقبات إنشاء مشروع جديد أو قصص نجاح بعض المشاريع. ولتوفير وقت وعناء البحث عن هذه المدونات يمكن الاستعانة بمجلة "The Loop Magazine" المجانية والتي تختص بتقديم مقالات تحفيزية تساعد المستخدم في مختلف المجالات.

إدارة المصاريف

تعتبر إدارة المصاريف أحد أهم الوظائف التي يمكن القيام بها عبر الأجهزة الذكية، فالأجهزة دائماً ما تكون مع المستخدم مما يسمح بتسجيل كل شيء بوقته دون نسيان أي شيء. ويمكن للمستخدمين تجربة تطبيق "BillGuard" المجاني والمتخصص في تسجيل المصاريف اليومية مع إعطاء ملخص للمستخدم ورسوم بيانية لمراقبة المصروف بشكل أفضل.

تسوق من أمازون بشكل جديد

يتوفر لمتجر أمازون العالمي تطبيق مخصص للأجهزة الذكية، بالإضافة إلى دعم الموقع لهذه الأجهزة. لكن تطبيق "Canopy" المجاني يعتبر من أفضل البدائل لتطبيق أمازون الرسمي. فمن خلاله يمكن تصفح المتجر بشكل جديد ومرتب، مما يسمح بالوصول إلى المنتجات المفيدة بشكل أسرع.

حسومات للحجز في الفنادق

يعتبر موقع "Groupon" من أفضل المواقع التي تقدم للمستخدمين عروض يومية على مختلف الأصناف. فمن خلاله يمكن إيجاد أجهزة إلكترونية بأسعار منافسة جداً، فضلاً عن خدمات أُخرى بحسومات عالية.

ويمكن للمستخدمين تجربة تطبيق" Groupon Getaways" المجاني والذي يسمح بحجز الفنادق بحسومات كبيرة جداً وبأسعار منافسة.

