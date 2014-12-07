3 تطبيقات مجانية لمراقبة أداء الـ"آيفون"

يتيح نظام "آي أو إس" للمستخدمين، إمكانية معرفة بعض المعلومات المتعلقة بأجهزة آبل الذكية آيفون وآيباد مثل نظام التشغيل، والمساحة المستهلكة، واستهلاك كل تطبيق للإنترنت وغيرها من المعلومات التي تعتبر مختصرة في ظل توفر الكثير من التطبيقات التي تهتم بالتفاصيل بشكل أكبر.

ويمكن لمستخدمي آيفون تجربة تطبيق iMonitor for iOS8 المجاني والذي يقوم بمراقبة أداء الجهاز وإعطاء معلومات تفصيلية حول المعالج، الذاكرة العشوائية "رام" بالإضافة إلى المساحة.

كما يمكن تجربة تطبيق SnapStats الذي يعطي معلومات تفصيلية أكثر من التطبيق السابق، والحصول على معلومات مثل أداء البطارية واستهلاك الإنترنت، وتطبيق Widgets الذي يسمح بإضافة ويدجيت إلى لوحة التنبيهات لقراءة هذه المعلومات بصورة أسرع.

