إضافة "أيقونة" المواقع إلى الشاشة الرئيسية في آيفون

لا توفر جميع المواقع على الإنترنت تطبيقات مُخصصة للأجهزة الذكية، لكن معظمها يوفر نسخة مُخصصة لتصفّح الموقع من الهاتف المحمول ليظهر المحتوى بشكل يُلائم حجم الشاشات.

ويُمكن لمستخدمي آيفون إنشاء آيقونة خاصة لكل موقع وإضافته إلى الشاشة الرئيسية ليبدو تماماً كتطبيق ضمن الشاشة الرئيسية بكل سهولة، ولإتمام هذه العملية يتوجه المُستخدم إلى مُتصفح سفاري ثم يكتب عنوان الموقع، بعدها يتم الضغط على أيقونة المُشاركة الموجودة في الأسفل ويتم اختيار إضافة إلى الشاشة الرئيسية Add to home screen.

أخيراً، يكتب المُستخدم العنوان الذي يرغب بظهوره تحت الأيقونة. وبالضغط على زر إضافة Add يتم إضافة الموقع إلى الشاشة الرئيسية للوصول إليه بطريقة أسرع.