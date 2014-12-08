الألعاب التفاعلية قادمة إلى إشارات المرور

بدأت مدينة ألمانية في وضع أجهزة ألعاب تفاعلية على أعمدة إشارات المرور، كوسيلة للحد من الحوادث التي قد تحدث جراء اندفاع المشاة خلال حركة السيارات دون الانتظار لحين توقفها.

وثبتت أجهزة الألعاب التفاعلية، التي أطلق عليها اسم ActiWait، على أعمدة إشارات المرور في عدد من شوارع مدينة هيلدسهايم. وتعمل هذه الأجهزة فقط أثناء الإشارة الحمراء التي تنذر بحركة السيارات وضرورة توقف المشاة.

وتقوم الأجهزة بإنذار المشاة أثناء اللعب بالوقت المتبقي على انتهاء الإشارة الحمراء، فيما تتوقف الألعاب تماماً عند التحول للإشارة الخضراء وذلك كتنبيه من الجهاز للمشاة بضرورة اجتياز الشارع.

وكانت أجهزة الألعاب التفاعلية المثبتة على إشارات المرور مجرد فكرة قدمها مجموعة من طلاب جامعة العلوم التطبيقية والآداب الألمانية، التي يرمز لها اختصارا باسم HAWK، عام 2012.

وتعاون الطلاب خلال عامين مع مصممين للتطبيقات ومهندسين متخصصين بمجال التعامل مع أجهزة إدارة حركة المرور لابتكار جهاز يسمح بلعب ألعاب فيديو بسيطة الرسوميات والحركات مثل لعبة تنس الطاولة.

وبعدها، دشن الفريق الذي يقف وراء أجهزة ActiWait حملة على موقع تمويل المشاريع الناشئة INDIEGOGO للحصول على مبلغ 35 ألف يورو اللازم لإنتاج تلك الأجهزة.

ويأمل مطورو ActiWait أن يتحول جهاز الألعاب التفاعلية خاصتهم لجهاز ذكي يتم تثبيته على كافة أعمدة إشارات المرور لمساعدة المشاة ليس فقط في انتظار توقف السيارات عبر ألعاب بسيطة ولكن في مهام أخرى مثل الحصول على الاتجاهات ومعرفة أخر الأخبار والمشاركة في استطلاعات الرأي.

يذكر أن الإطار الزمني الذي وضعه مطورو ActiWait لمشروعهم يشير إلى أن مرحلة الإنتاج التجاري لأجهزتهم ستبدأ خلال شهر أكتوبر 2015 المقبل، على أن يعمل الفريق خلال الفترة القليلة القادمة على عدة مهام أبرزها تطوير الجهاز وتسويقه في دول العالم.