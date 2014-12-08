تطبيق للكتابة على الصور لآيفون وأندرويد وويندوز فون

على الرغم من وجود أدوات للتعديل على الصور داخل الأجهزة الذكية، فإنها لا تقدم الكثير من التأثيرات، فضلاً عن عدم وجود أداة تسمح بالكتابة على الصور. وهو ما يدفع المستخدم إلى البحث عن تطبيقات إضافية لإتمام هذه الوظيفة.

ويمكن لمستخدمي الأجهزة الذكية تجربة تطبيق" PicLab" المجاني والمتوفر لأجهزة آيفون، وأندرويد وويندوز فون، ومن خلاله يمكن الكتابة على الصور بكل سهولة مع الاختيار بين الخطوط، بالإضافة إلى تطبيق تأثيرات لونية على الصور.

بعد تشغيل التطبيق، يقوم المستخدم بالتقاط صورة أو اختيار صورة من الألبوم. بعدها، يختار الأداة التي يرغب باستخدامها. وبعد اختيار أداة الكتابة على الصور تظهر الخطوط التي يمكن استخدامها، أو يمكن اختيار التأثيرات اللونية ليتم معاينتها مباشرة قبل الحفظ والمشاركة.