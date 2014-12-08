زوكربيرغ يدافع عن الإعلانات ويصر على مجانية "فيسبوك"

رفض مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي ومؤسس "فيسبوك"، التصريحات التي اتهمت شركته بأنها تتعامل مع مستخدمي شبكتها الاجتماعية على أنهم منتج قابل للبيع.

ودافع زوكربيرغ عن سياسة شركته التي تستخدم الإعلانات كنموذج للأرباح لضمان استمرار خدمات شبكة "فيسبوك" الاجتماعية مجانية للمستخدمين، معلناً رفضه تحويل الخدمات الأساسية في شبكته لخدمات مدفوعة.

وقال زوكربيرغ في حوار مع مجلة "تايم" الأميركية: "هدفنا الرئيسي جعل جميع الأشخاص في العالم متصلين، وهو هدف لن يتحقق بجعل خدماتنا مدفوعة".

وأضاف مؤسس "فيسبوك" في تصريحاته قائلاً: "أشعر بالإحباط لوجود عدد متزايد من الناس يرون أن الاتجاه إلى الإعلانات كنموذج للأرباح أمر يضر بمستخدمي الخدمة التي تعتمد هذا النموذج".

وجاءت تصريحات زوكربيرغ كرد على التصريحات التي خرج بها تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة "آبل"، في وقت سابق هذا العام ليؤكد أن "الخدمات على الإنترنت طالما كانت مجانية فإنها لا تتعامل مع المستخدم كمستهلك عادي بل كمنتج".

هذا.. وتابع زوكربيرغ في حواره مع المجلة الأميركية رده على انتقادات كوك قائلاً: "من السخافة أن يشعر المستهلكون بأنهم في توافق مع آبل لمجرد أنهم يدفعون ثمن خدماتها، فإذا كانت آبل في توافق معهم حقاً لجعلت منتجاتها أقل ثمناً".

يذكر أن الاتهامات التي وجهت لـ"فيسبوك" بأنها شبكة تستغل مستخدميها بشكل غير مباشر، دفع مطورين لإطلاق شبكة اجتماعية جديدة تحت اسم " Ello"، وهي الشبكة التي تعرف نفسها بأنها "بديل مدفوع لا يقدم للمستخدمين إعلانات ولا يبيع بياناتهم الشخصية".