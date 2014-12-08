سوني تحتفل بعيد ميلاد PlayStation العشرين

احتفلت "سوني" مؤخراً بالذكرى العشرين لجهازها PlayStationفي أنحاء العالم من خلال إصدار نسخة خاصة من جهازها الحالي Playstation 4 بنسخ محدودة بلغت 12 ألفاً و300 قطعة فقط.

ونالت هذه النسخ تعديلاً على ألوانها كي تكون مطابقة للون الجهاز الأول من السلسلة التي انطلقت في عام 1994، إضافة إلى النقوش التي زينت الجهاز بشارة العشرين.

إصدار جديد لـ"غوغل"

هذا وأطلقت غوغل الإصدار الجديد والخامس لمتجرها، ولعل أهم ميزة طرحت هي عرض حساب المستخدم، سامحة له بعرض تواريخ جميع العمليات الشرائية التي قام بها في المتجر، مع إمكانية تغيير طريقة الدفع المفضلة.

وتميز الإصدار بإطلالة جديدة تعتمد على مبدأ "material design" كإضافة تأثيرات الظلال الجديدة بجانب سهولة التنقل بين الصفحات.

وكما جرت العادة، سيصل تحديث المتجر بشكل تدريجي لكافة المستخدمين.

تطوير تقنية اللمس "Haptic"

وأخيراً مع تقنية من شأنها أن تحدث تطوراً كبيراً في عالم تقنيات اللمس، فقد تمكن باحثون في جامعة "برستول" من تطوير تقنية اللمس "Haptic" حيث تمكن من صنع أشكال ثلاثية الأبعاد ولمسها باستخدام جهاز خاص يتعامل مع الموجات فوق الصوتيه والتي بدورها تؤثر على الهواء فتجعله يتشكل.

ووفقاً للمطورين، يمكن تسخير هذه التقنية في الاستخدامات الطبية كوسيلة مساعدة للجراحين لتشكيل الأورام وتحليلها بشكل أفضل بعد الحصول على صور الأشعة السينية للمريض.