لعبة عربية تفاعلية لأجهزة أندرويد وآيفون

تتوفر داخل الأجهزة الذكية مجموعة من المستشعرات Sensors تسمح بالتعرف إلى وضعية الجهاز، موقعه الجغرافي، إضافة إلى نسبة الضوء الموجّهة إليه، وهو بدوره سمح لمطوري الألعاب إنتاج ألعاب تفاعلية تعتمد على حركة الجهاز بشكل كامل.

ويمكن للمستخدمين تجربة لعبة عربية جديد بعنوان Al-Watania Eggs Game المتوفرة لأجهزة أندرويد وآيفون مجاناً، والتي من خلالها يحتاج المستخدم لجمع البيض داخل السلة ومنعه من السقوط على الأرض.

اللعبة تستفيد من حركة الجهاز لتحريك السلّة ووضعها تحت البيض المتساقط من الأعلى، حيث تتوفر الكثير من المراحل التي يختلف مستوى صعوبتها على حسب تقدم اللاعب.