موقع للبحث عن الدورات التعليمية على الإنترنت

تتوفر على الإنترنت مجموعة كبيرة من المواقع التي تُقدم دورات تعليمية عن بُعد بمختلف الاختصاصات. لكن إيجاد موقع أو اثنين لا يضمن للمستخدم الحصول على دروس مُتجددة باستمرار أو مصادر جديدة للتعلم.

لذا يُمكن للمستخدمين الاستفادة من موقع http://www.skilledup.com الذي يوفر مُحرك بحث عن الدورات المتوفرة على الإنترنت، حيث يُمكن الحصول على أكثر من 20 مصدراً لأي تخصص.

بعد الدخول إلى الموقع يظهر شريط البحث مُباشرةً، ويحتاج المُستخدم إلى كتابة الدورة التي يبحث عنها مثل PHP، جافا سكريبت أو Math، حيث تتوفر دورات بمختلف الاختصاصات وليس ما يتعلق بالبرمجة أو الحاسب فقط.