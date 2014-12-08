"لامبورغيني" تطلق هاتفها الذكي Tauri 88

أطلقت شركة السيارات الشهيرة "لامبورغيني" Lamborghini هاتفا ذكيا جديدا يحمل علامتها التجارية، ويمتاز بأنه مصنوع من مواد عالية الجودة ويقدم تصاميم إيطاليا مع مواصفات عالية.

والهاتف الذكي الجديد، الذي يحمل اسم تاوري 88Tauri 88، مصنوع من الفولاذ المتوفر بثلاثة ألوان، هي الذهبي والأسود ولون الفولاذ، ومن الجلد الذي يأتي بالأسود والأزرق والأحمر والبرتقالي، والبني.

ويحمل الجهاز الذي صُمم في إيطاليا والذي يأتي اسمه نسبة إلى نظام نجوم متعدد في كوكبة الثور يتكون مما مجموعه ستة نجوم، شعار ثور هائج.

ومن حيث المواصفات التقنية، يقدم "تاوري 88" شاشة بقياس 5 بوصات وبالدقة الكاملة 1080p، ومعالجا من نوع "سنابدراجون 801"، وذاكرة وصول عشوائي قدرها 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية قابلة للتوسعة سعتها 64 جيجابايت.

ويضم الهاتف، الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد، بطارية سعة 3,400 ميلي أمبير/ساعة قالت الشركة إنها تكفي للتحدث بالهاتف لمدة 35 ساعة، بالإضافة إلى كاميرا خلفية تبلغ دقتها 20 ميجابكسل، وأخرى أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ولم تنتج شركة "لامبورغيني" إلا 1947 وحدة من الهاتف الذكي "تونيو لامبورغيني تاوري 88" Tonino Lamborghini Tauri 88 الذي سيطرح نهاية الشهر الجاري بسعر 6,000 دولار.