"TZOA".. جهاز يخبرك أين تجد هواء نقياً

باتت التقنيات الملبوسة في عالم اليوم جزءاً من حياتنا اليومية، فمنها ما يقيس الخطوات والحركة وحرق السعرات الحرارية.. ولكن ماذا عن بيئتك وما يحيط بك، ألا تستحق هي الأخرى الاهتمام؟

مشروع "TZOA " الصديق للبيئة يستطيع تحليل الأجواء من حولك ومعرفة مدى نقاء الهواء الذي تستنشقه، وهذه الفكرة التي انطلقت عبر موقع "Kick Starter " تصف نفسها بأنها صاحبة أول جهاز يمكن ارتداؤه كمتعقب للبيئة.

فالجهاز الصغير دائري الشكل يمكن ارتداؤه أو تعليقه في أي مكان وربطه مع هاتفك أو التابليت الخاص بك عبر تقنية الـ"بلوتوث".

والجهاز مزود بحساسات يمكنها قياس جودة الهواء عن طريق تحديد الجسيمات والشوائب العالقة بالجو، وكمية الضوء والأشعة فوق البنفسجية المحيطة بك، إضافة إلى قياس شدة الرطوبة، ودرجة الحرارة، وهذا ما سيسمح بتحليل الهواء المحيط بك ومدى تلوثه.

وإن كنت في المطبخ يستطيع الجهاز معرفة وقت بدئك الطبخ واستخدام الفرن، ومتى استخدمت الشمع في بيتك ومدى تأثير ذلك على الجو العام المحيط بك.

وعبر التطبيق على الأجهزة الذكية تستطيع تسجيل بيانات الجو المحيط بك، وبذلك تصنع خريطة بيئية لمحيطك وتتعقب حالة التلوث على نطاق أوسع في منطقتك ومدينتك، تماماً كعملية استعراض حالة الطرق على خريطة غوغل.

كما أن الجهاز أيضاً قادر على إعطاء حلول مباشرة لتنقية الهواء كفتح النوافذ للتهوية، واختيار الطرق الأقل تلوثاً أثناء تجولك خارجاً، بالإضافة إلى الحرص على تعرضك على ما يكفي من أشعة الشمس أثناء مواسم الشتاء والعكس في مواسم الصيف.

يذكر أن إعطاء ما حولك حقه سيجعلك تعيش حياة أفضل وهذا أجمل ما في التكنولوجيا.