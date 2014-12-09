البحث في أرشيف المشاركات .. جديد فيسبوك

كشفت فيسبوك عن تحديث في محرك البحث عبر شبكتها الاجتماعية، وهو التحديث الذي سيتيح للمستخدمين إمكانية البحث عن مشاركات محددة تم نشرها سابقا على الشبكة.

وأوضحت فيسبوك، عبر مدونتها الرسمية، أن المستخدمين أصبح بإمكانهم البحث ضمن المشاركات التي قاموا بنشرها على حسابهم الشخصي، إضافة إلى مشاركات أصدقائهم عبر كلمات دلالية بسيطة.

وأضافت الشبكة الاجتماعية أن الميزة الجديدة ستتيح للمستخدمين استرجاع ذكرياتهم القديمة بسهولة، حيث يمكن البحث عن المشاركات القديمة سواء كانت نصية فقط أو تتضمن صورة أو فيديو أو رابطاً لموقع خارجي.

ويستطيع المستخدم البحث عبر كتابة كلمات دلالية بسيطة من المحتوى الذي تضمنته المشاركة المطلوب البحث عنها، كما يستطيع حصر البحث بين مشاركات مستخدم محدد بإضافة اسمه بجانب الكلمات الدلالية.

وأعلنت فيسبوك كذلك عن تحديث مزايا البحث عبر تطبيقات الهواتف الذكية، وذلك بإضافة مزايا محرك البحث المتطور عبر الشبكة Graph Search، وهو المحرك الذي تم إطلاقه لمستخدمي نسخة الويب في العام 2013.

وأشارت فيسبوك إلى أن محرك البحث Graph Search أصبح متاحا لمستخدمي تطبيقها لهواتف آيفون باللغة الإنجليزية الأميركية، US English، وذلك دون أن تكشف عن أي معلومات حول توفير مزايا محرك البحث المتطور لبقية أنظمة الهواتف الذكية مثل أندرويد وويندوز فون.

يذكر أن محرك البحث Graph Search يتيح البحث المتقدم عن الحسابات أو الصفحات أو المحتوى على فيسبوك عبر جمل طويلة، مثل البحث عن مجموعة المستخدمين الذين يعيشون في منطقة ما أو يعملون في مؤسسة ما أو مجموعة صفحات أعجبت الأصدقاء.

