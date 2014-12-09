بديل باور بوينت لأجهزة آيفون وآيباد

لم تطور شركة مايكروسوفت حتى الآن أي أداة تسمح بتشغيل العروض التقديمية من برنامج باور بوينت على الإنترنت دون إضافات، حيث لا يمكن مشاركتها على الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك أو تويتر.

لذا يمكن لمستخدمي آيفون وآيباد تجربة تطبيق Storyline المجاني الذي من خلاله يمكن إنشاء عروض تقديمية من الصور أو مقاطع الفيديو، مع إمكانية إضافة ملفات صوتية إليها ومشاركتها بكل سهولة.

التطبيق يسمح للمستخدم التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو، فضلاً عن إمكانية اختيار أحدها من الألبوم. وبعد الانتهاء، يتم حفظ العرض على هيئة مقطع فيديو لمشاركته بكل سهولة على الشبكات الاجتماعية.