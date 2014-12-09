كيف تبعث رسائل جماعية في آيفون؟

لا يسمح نظام آي أو إس لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد بإدارة الأسماء إلا بطريقة واحدة، فبعد إضافة اسم إلى جهات الاتصال يمكن إضافته إلى قائمة المفضلة، دون وجود إمكانية إنشاء مجموعة وإضافة الأسماء إليها للاتصال أو إرسال الرسائل بكل سهولة.

لكن مستخدمي آيفون بإمكانهم تجربة تطبيق GroupBlast SMS المجاني والذي يسمح بإنشاء مجموعات Groups وإضافة الأسماء إليها لإرسال رسائل جماعية في أي وقت.

بعد تثبيت التطبيق يقوم المستخدم بإنشاء المجموعات وتحديد الأسماء الموجودة بداخلها. بعدها، يمكن اختيار مجموعة وإرسال رسالة قصيرة إلى جميع الأسماء الموجودة بداخلها.