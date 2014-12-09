غوغل تطلق الإصدار النهائي من منصة أندرويد ستوديو

أعلنت شركة غوغل عن إطلاق الإصدار المستقر الأول من بيئة تطوير تطبيقات أندرويد الجديدة "أندرويد ستوديو" Android Studio وذلك بعد أن كانت المنصة متوفّرة بشكل تجريبي منذ الإعلان عنها في منتصف العام 2013.

ويقدم "أندرويد ستوديو" بيئة متكاملة لتطوير تطبيقات أندرويد توفر للمطورين محررا ذكيا للشيفرة المصدرية ومجموعة من الأدوات المساعدة في تحسين التطبيقات ومراقبة أدائها، وأداة خاصّة بتصميم الواجهات لمختلف أنواع الأجهزة والشاشات مثل الهواتف والحواسب اللوحية وأجهزة التلفاز والساعات الذكية، إضافة إلى وصول سريع إلى خدمات غوغل السحابية.

ويأتي "أندرويد ستوديو" ليستبدل إضافة أدوات تطوير أندرويد ADT على منصة "إكليبس" Eclipse التي كانت البيئة المعتمدة لتطوير تطبيقات أندرويد منذ صدوره، لكن نوهت غوغل بأنها أوقفت تطوير الأدوات الخاصة بإكليبس وحثّت المطورين على الانتقال إلى "أندرويد ستوديو".

وتتوفر النسخة المستقرة من "أندرويد ستوديو" للتنزيل من صفحة أندرويد الخاصة بالمطورين، كما ستقوم غوغل بإصدار نسخ تجريبية من المنصة للمستخدمين الراغبين بتجربة آخر ميزاتها قبل الإصدار الرسمي لها.