زيادة "لا تصدق" في تيليغرام ومليار رسالة يومياً

أعلن تطبيق التراسل الفوري عبر الأجهزة الذكية "تيليغرام" Telegram عن تجاوز عدد مستخدميه النشطين حاجز 50 مليون مستخدم، وذلك في زيادة قدرها 15 مليون مستخدم عن الأرقام التي أعلنها مطورو التطبيق في مارس الماضي.

وقال مطورو تطبيق التراسل الفوري إن تيليغرام قد خطا خطوات كبيرة من حيث نسب الاستخدام خلال الشهور القليلة الماضية، ليتجاوز كذلك خلال ديسمبر وللمرة الأولى حاجز مليار رسالة مرسلة يومياً. وأضاف مطورو تيليغرام، عبر مدونتهم الرسمية، أن الازدياد الكبير في حجم استخدام تطبيقهم "لا يصدق"، خاصة أنهم لم يقوموا بصرف دولار واحد على الإعلانات، واعتمدوا فقط على ثقة المستخدمين في برنامجهم.

وكان تطبيق تيليغرام قد استفاد بشكل كبير من مخاوف مستخدمي واتس آب المتعلقة بالخصوصية بعد أن استحوذ عليه فيسبوك، في فبراير الماضي، وذلك في صفقة قدرت حينها بنحو 19 مليار دولار أميركي.

واستقطب التطبيق المستخدمين المنسحبين من "واتس آب" قبل عدة شهور، حيث وصل عدد المستخدمين الجدد المسجلين في تيليغرام بعد عدة ساعات من صفقة الاستحواذ إلى ما يزيد على نصف مليون مستخدم.

ويقدم تطبيق تيليغرام لمستخدميه إمكانية التبادل الآمن للرسائل، حيث يتم تشفير الرسائل على خوادم التطبيق لصعوبة الاطلاع عليها من أي طرف ثالث غير مرسل ومستقبل الرسالة، كما يقدم ميزة تتيح للمستخدم إمكانية اختيار تدمير الرسائل بعد وصولها للمتلقي.

يذكر أن التطبيق تتوافر منه إصدارات لأنظمة أندرويد وiOS وويندوز فون، إضافة إلى عدة نسخ غير رسمية لمنصات مختلفة مثل "ويندوز" و"ماك"، وهي النسخ المتوافرة عبر موقع، telegram.org، الإلكتروني.