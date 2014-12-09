فيديو.. أول تمثال "رئاسي" ثلاثي الأبعاد لأوباما

اعتاد الغرب على تخليد الشخصيات التاريخية عبر منحوتات من الجص أو النحت على الحديد والصخر والخشب، إلا أن هذه التقاليد باتت تواجه تحدياً ثورياً بسبب الطابعات ثلاثية الأبعاد.

فقد قام متحف "سميثـسونيان" وبالتعاون مع قسم التكنولوجيا الإبداعية في جامعة "جنوب كاليفورنيا" بصنع أول تمثال رئاسي رقمي لـباراك أوباما.

وكل ذلك تم فقط في 3 خطوات:

أولا: إعداد منصة خاصة مضاءة بشكل كامل عبر استخدام 50 فلاش LED صنعت خصيصاً لهذا الغرض، وهذه الإضاءة تنتج عشرة أنماط مختلفة للإضاءة في الثانية الواحدة تضمن التقاط كل ملامح الوجه بتجاعيده وخطوطه بدقة متناهية.

الخطوة الثانية: هي التقاط الصور بواسطة ثماني كاميرات عالية الجودة مخصصة لأغراض رياضية مع ست كاميرات أخرى ذات عدسات واسعة، إضافة إلى قيام الفنيين بمسح صورة فورية لأوباما من جميع الجوانب بماسحات ضوئية محمولة لتنتج صورة ثلاثية الأبعاد.

وأخيرا وبعد جمع البيانات المطلوبة تتم معالجتها من قبل خبراء مختصين بهذه التقنية لإنتاج النموذج النهائي للمنحوتة، ومن ثم طباعتها باستخدام طابعة الليزر ثلاثية الأبعاد.

المشروع استُلهم من مشروع سابق لقناع خاص بالرئيس لنكولن المعروض في معرض National Portrait والذي تم صنعه بتغطية وجه الرئيس بالجص بالكامل مع وجود فتحتين للأنف للتنفس لنسخ جميع تفاصيل ملامح وجهه.

كما وصفت هذه التقنية فالتمثال لا يشكل منحوتة عادية لوجه الرئيس وإنما ملايين الملايين من القياسات الدقيقة التي يمكن طباعتها بشكل صحيح بعدة قياسات

ماذا يعني ذلك؟

هل حرفة المنحوتات باتت تواجه الانقراض، أم أنه عصر نهوض صناعة الطابعات ثلاثية الأبعاد والتي لا يصعب عليها نسخ أي شيء في مجال الصناعات الحديثة؟