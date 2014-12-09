فيسبوك تنشر قائمتها السنوية بأبرز الأحداث للعام 2014

كشفت فيسبوك، اليوم الثلاثاء، عن قائمتها السنوية بأبرز الأحداث والمواضيع التي جرى الحديث عنها عبر شبكتها الاجتماعية خلال عام 2014، والتي كانت منافسات كأس العالم 2014 فيها الحدث الأبرز عالميا.

وقالت فيسبوك، التي تملك الشبكة الاجتماعية الكبرى في العالم، مع أكثر من 1.35 مليار مستخدم نشط شهريا، في بيان لها "كل يوم يناقش الناس المواضيع والأخبار المهمة بالنسبة لهم على فيسبوك. واليوم نرجع للوراء وننظر في اللحظات والأماكن التي غيرتنا خلال عام 2014".

ولمشاركة هذه البيانات، أطلقت فيسبوك موقعا جديدا يضم أبرز الأحداث بالنسبة للمستخدمين ويخرجها على شكل فيديو وصفته الشركة بالملهم.

وأوضحت فيسبوك أنها قامت بتحليل كافة المحادثات خلال العام الجاري على موقع التواصل الاجتماعي للكشف عن أكثر المواضيع حديثا حول العالم، والتي شملت بعضا من أبرز الأخبار والقصص، والأحداث الرياضية، و"جنون" وسائل الإعلام الاجتماعية.

ويأتي في رأس قائمة الأحداث الأبرز عالميا خلال 2014، منافسات كأس العالم لكرة القدم التي جرت في البرازيل، والتي وَلَّدت ما يزيد على 3 مليارات تعليق وإعجاب ومنشورات من أكثر من 350 مليون مستخدم.

وجاء وباء "إيبولا" الذي انتشر في دول غرب إفريقيا ثانيا، ثم الانتخابات البرازيلية ثالثا مع أكثر من 48 مليون مستخدم قاموا بإبداء ما يزيد على 674 مليون تفاعل حول الموضوع.

ثم جاءت وفاة الممثل والكوميدي الأميركي، روبن ويليامز بالمركز الرابع، ثم تحدي دلو الجليد، ثم العدوان الإسرائيلي على غزة سادسا، ثم حادثة الخطوط الجوية الماليزية، ثم المباراة النهايئة في دوري كرة القدم الأميركية أو ما يُعرف بـ"سوبر بول" Super Bowl، ثم أحداث فيرغسون الأميركية، وأخيرا بالمركز العاشر أولمبياد سوشي الشتوية بروسيا.

وعلى صعيد الإمارات العربية المتحدة، جاء الحديث عن "مول دبي" أولا، ثم جاءت "الحديقة المعجزة" بدبي التي تعد أكبر حديقة زهور بالعالم ثانيا.