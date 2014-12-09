"يوتيوب": إجراءات جديدة لاستخدام مقاطع الموسيقى

أعلنت شبكة مشاركة مقاطع الفيديو الشهيرة يوتيوب Youtube عن إيضاحها المزيد من التفاصيل حول حقوق المقاطع الموسيقية التي تقوم بتوفيرها ضمن مكتبة خاصة بها تُدعى YouTube Audio Library.

وأشارت الشركة عبر مدونتها الرسمية إلى أنه ابتداء من اليوم الثلاثاء، سيتم إخبار المستخدم أثناء إنشاء مقطع فيديو جديد والقيام بعملية بحث عن مقطع موسيقي ضمن مكتبة يوتيوب، في حال كانت هناك أية قيود خاصة على تلك المقاطع الموسيقية.

وفي حال قام المستخدم باختيار مقاطع صوتية تحتوي على بعض القيود، فستظهر له بشكل مباشر معلومات عنها، ومن هذه القيود عرض إعلانات ضمن الفيديو الخاص بتلك المقاطع وغيرها.

وإذا المستخدم لا يرغب بوجود قيود، فإن الحل الأمثل هو اختيار المؤثرات الصوتية أو الأغاني المجانية من مكتبة يوتيوب، والتي تتيح للمستخدم إمكانية الاعتماد عليها دون أي قيود.