تطبيق للكتابة على الصور باللغة العربية في "آيفون"

تنتشر على متجر تطبيقات آبل مجموعة كبيرة من الأدوات التي تسمح الكتابة على الصور قبل مشاركتها على الشبكات الإجتماعية. لكن مُعظم هذه التطبيقات لاتدعم اللغة العربية، ممايجعلها غير مُفيدة بالنسبة للبعض.

لذا يُمكن لمستخدمي آيفون تجربة تطبيق InstArabic المجاني والذي يوفر أداة الكتابة على الصور مع دعم اللغة العربية، فضلاً عن توفير بعض التأثيرات والوجوه التعبيرية لإضافتها إلى الصور بكل سهولة.

بعد تثبيت التطبيق يقوم المُستخدم باختيار الصورة التي يرغب بالكتابة عليها، ويقوم باختيار الأداة المُناسبة من شريط التبويبات الموجود في الأسفل. وبعد الإنتهاء، يُمكن حفظ الصورة في الألبوم أو مُشاركتها مُباشرةً من التطبيق نفسه.

