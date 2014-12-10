تعرف على الكلمة التي اجتاحت تويتر 92 مليون مرة

يبدو أن فرقة ONE DIRECTION الغنائية، وكأس العالم لكرة القدم سيطرا على حسابات مستخدمي تويتر لهذا العام 2014، الذي نال بقوة لقب عام السلفي SELFIE.

فحُبّ المغردين للصور الشخصية التي يلتقطونها بأنفسهم عبر كاميرات الجوال لم يظهر إشارات تراجع، إذ ذكر مستخدمو تويتر الذين قارب عددهم 300 مليون شخص، عبارة سلفي هذا العام أكثر من 92 مليون مرة، وهي زيادة بمعدل 500 في المئة عن عام 2013.

أما تغريدة المغني HARRY STYLES عضو فرقة موسيقى البوب وان داريكشن، التي يشكر فيها المعجبين احتفالاً بمرور السنة الرابعة على كونهم فرقة واحدة فتصدّرت التغريدات التي أعيد تغريدها من قبل بريطانيين.

بينما حطّم كأس العالم لكرة القدم أرقاما قياسية باحتلاله المرتبة الأولى عالمياً كأكثر موضوع تناوله المستخدمون بتغريداتهم، حيث فاق عدد التغريدات بشأنه ستمئة وسبعين مليونا.

أما صورة السلفي الملحمية التي عطّلت تويتر لكثرة إعادة تغريدها في وقت قصير بقيت من نصيب لقطة الـSELFIE لـEllen DeGeneres بصحبة عشرات نجوم هوليوود في حفل جوائز الأوسكار.

وعلى رأس لائحة الحسابات التي تحظى بأكبر عدد من المتابعين جاء حساب: Katy Perry بواحد وستين مليون متابع، يليها Justin Bieber بسبعة وخمسين مليونا، ثم حساب الرئيس الأميركي باراك أوباما بقرابة واحد وخمسين مليون متابع.