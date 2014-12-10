دبي..غوغل تتيح التجول الافتراضي في برج خليفة

أعلنت شركة غوغل أنه أصبح بإمكان هواة مشاهدة المعالم السياحية زيارة أعلى ناطحة سحاب في العالم والتجول داخل أحد أكبر مراكز التسوق في العالم بدون التحرك من أماكنهم بعد إضافة إمارة دبي إلى خدمة غوغل ستريت فيو ‭Google Street View‬، بحسب تقرير اليوم الأربعاء.

وتسمح الخريطة التصويرية للمدينة على الإنترنت -وهي الأولى من دولة الإمارات العربية المتحدة التي تظهر على غوغل ستريت فيو- للمستخدمين بالتنقل عبر بضعة مستويات في برج خليفة الواقع في وسط مدينة دبي والذي يبلغ ارتفاعه حوالي 830 مترا بما في ذلك منصة المراقبة الموجودة قمة البرج، بحسب وكالة رويترز.

وتوفر الخدمة أيضا نظرة داخل مول دبي ومشاهد أخرى من ممرات المشاة في المدينة والطرق السريعة وناطحات السحاب والشواطئ وخور دبي حيث ترسو القوارب الشراعية.