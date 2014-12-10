في فايرفوكس.. إجراء مكالمات الفيديو مجاناً

أضافت شركة موزيلا المطورة لمتصفح فايرفوكس ميزة جديدة تحمل اسم Firefox Hello، ومن خلالها يُمكن إجراء مكالمات الفيديو مجاناً من المتصفح مباشرةً. وهذه الميزة موجودة على النسخة 34 ومابعدها فقط.

ولتفعيل هذه الميزة يجب كتابة about:config في شريط العنوان ثم البحث عن loop.throttled وتغيير قيمة الحقل Value إلى False من خلال الضغط مرتين على كلمة True. بعدها يتم إعادة تشغيل المتصفح من جديد.

أخيراً، يتم الضغط على آيقونة القائمة الموجودة على يمين شريط العنوان واختيار تخصيص Customize. في النافذة الجديدة يجب سحب آيقونة Hello إلى أي مكان في شريط العنوان ليتم إضافتها.

بعد الإضافة، وبمجرد الضغط على الآيقونة تظهر نافذة تحتوي على رابط لمشاركته مع بقية المُستخدمين للانضمام إلى هذه المحادثة مُباشرةً بعد الضغط على زر Start.

