أكثر مقاطع "يوتيوب" مشاهدة عربياً وعالمياً

كشف موقع مشاركة الفيديوهات، يوتيوب Youtube، عن أكثر مقاطع الفيديو مشاهدة على الموقع خلال 2014 على مستوى العالم، كما أعلن عن أهم لحظات العام الحالي بين مستخدميه في المنطقة العربية.

وكشف يوتيوب عن قائمتين على المستوى العالمى والعربي هما أكثر مقاطع الفيديو مشاهدة بشكل عام خلال 2014، إضافة إلى أكثر المقاطع الموسيقية مشاهدة.

أكثر مقاطع الفيديو رواجاً عالمياً في 2014

وتربع فيديو Mutant Giant Spider Dog ) SA Wardega) على رأس قائمة أكثر مقاطع الفيديو رواجاً من قبل مستخدمي يوتيوب في العام الجاري، متجاوزا حاجز 113 مليون مشاهدة منذ إطلاقه للمرة الأولى في شهر سبتمبر الماضي.

وجاء فيديو إعلاني لشركة الملابس الرياضية نايك، والذي ضم مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم مثل كريستيانو رونالدو ونيمار وروني في المرتبة الثانية بحجم مشاهدات تجاوز 98 مليون مشاهدة.

وحل فيديو FIRST KISS، الذي يصور تجربة اجتماعية حول شعور القبلة الأولى بين الغرباء، المرتبة الثالثة بما يزيد عن 94 مليون مشاهدة، فيما جاء مقطع Suor Cristina Scuccia – #TEAMJ-AX من برنامج ذا فويس النسخة الإيطالية بالمرتبة الرابع بما زاد عن 66 مليون مشاهدة.

وجاء في المرتبة الخامسة فيديو iPhone 6 Plus Bend Test يستعرض اختبارا لقدرة هاتف آيفون 6 بلس على تحمل الضغط قبل الانحناء بما يزيد عن 59 مليون مشاهدة، يليه في المرتبة السادسة فيديو Bars & Melody – Simon Cowell’s Golden Buzzer act من برنامج Britain’s Got Talent بما يقرب من 57 مليون مشاهدة.

الاختبارات تكشف انحناء آيفون 6 عند تعرضه للضغط

وارتقى فيديو إعلاني عرض على هامش منافسات كرة القدم الأمريكية Super Bowl XLVIII للمرتبة السابعة بنحو 53 مليون مشاهدة يليه فيديو فكاهي تحت عنوان Devil Baby Attack في المرتبة الثامنة بما يقرب من 49 مليون مشاهدة.

وحقق فيديو فكاهي غنائي تحت اسم Goku vs Superman المرتبة التاسعة بنحو 41 مليون مشاهدة، وفي المرتبة العاشرة فيديو يستعرض حالات التحرش لفتاة تمشي في شوارع نيويورك تحت اسم 10 Hours of Walking in NYC as a Woman بما يزيد عن 37 مليون مشاهدة.

أكثر مقاطع الفيديو الموسيقية مشاهدةً عالمياً في 2014

في المقابل، جاء المقطع الموسيقي لأغنية Dark Horse للمغنية الأمريكية Katy Perry في المرتبة الأولى بقائمة أكثر مقاطع الفيديو الموسيقية رواجاً وذلك بعد تجاوز عدد المشاهدات حاجز 716 مليون مشاهدة، ويليها بالمرتبة الثانية أغنية للمطرب الإسباني إنريكي إجلاسيوس تحت اسم Bailando بعدد مشاهدات يبلغ 588 مليون مشاهدة.

وحصدت المغنية الكولومبية شاكيرا المركزين الثالث والرابع بأغنيتي Can’t Remember to Forget You و La La La بحجم مشاهدات يزيد عن 443 مليون مشاهدة و418 مليون مشاهدة على الترتيب.

وجاءت بالمرتبة الخامسة أغنية Wiggle للمغني جيسون ديرولو بنحو 400 مليون ونصف المليون مشاهدة، يليها بالمرتبة السادسة مقطع أغنية Fancy للمغني ايجي ازاليا 387 مليون مشاهدة، ثم بالمرتبة السابعة أغنية Chandelier للمغنية الأسترالية سيا فورلر 369 مليون مشاهدة.

وجاءت بالمراتب الثلاثة الأخيرة في قائمة أفضل عشرة مقاطع موسيقية على يوتيوب في 2014 كل من أغنية Shake it off للمغنية تايلور سويفت 357 مليون مشاهدة، وأغنية All About That Bass للمغنية ميجان تراينور 363 مليون مشاهدة، وأغنية Anaconda للمغنية نيكي ميناج 327 مليون مشاهدة.

المقاطع الأكثر مشاهدة عربياً في 2014

وعلى المستوى العربي، تصدر فيديو يصور أهرامات الجيزة بمصر عبر خدمة خرائط جوجل قائمة المقاطع الأكثر رواجاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2014 بعدد مشاهدات تجاوز 12 مليون مشاهدة.

وجاء في المرتبة الثانية مقطع فيديو من إحدى حلقات برنامج "ذا فويس" النسخة العربية لأغنية خسرت كل الناس للمتسابقة ريم مهرات بعدد مشاهدات تجاوز 10 مليون مشاهدة، يليه مقطع رسوم متحركة تحت اسم مسامير – كشته بالمركز الثالث 7 ملايين مشاهدة، ثم فيديو إعلاني بعنوان يلا نكمل لمتنا لشركتي بيبسي وشيبسي في المركز الرابع 6 ملايين مشاهدة.

وفي المركز الخامس حل مقطع فيديو من قناة خمبلة السعودية تحت عنوان فخامة ولكن بعدد مشاهدات 5.4 ملايين مشاهدة، تلاه بالمركز السادس مقطع بعنوان بوزبال – الحلقة 12 – ميخيات 4.9 مليون مشاهدة، ثم بالمركز السابع مقطع لاستكشاف واحة ليوا بدولة الإمارات عبر خرائط جوجل.

وللعام الثاني على التوالي حل مقطع للإعلامي المصري باسم يوسف في قائمة المقاطع العربية الأكثر مشاهدة، حيث حل فيديو للحلقة الثالثة من الموسم الثالث لبرنامجه البرنامج في المرتبة الثامنة بعدد مشاهدات 3.1 مليون مشاهدة، فيما جاء مقطع تحت اسم برودكاست شوو 303 لقناة صاحي بالمرتبة التاسعة بثلاثة ملايين مشاهدة، وأخيرا مقطع الحلقة 70: المجردية السساسينيه لبرنامج تمساح بعدد 2.9 مليون مشاهدة.

المقاطع الموسيقية الأكثر مشاهدة عربياً في 2014

هذا، وجاء فيديو كليب بشرة خير للفنان حسين الجسمي بالمركز الأول في قائمة المقاطع الموسيقية الأكثر رواجًا في 2014 بالمنطقة العربية 51 مليون مشاهدة، يليه مقطع لأغنية كلي ملكك للفنانة شيرين 19.7 مليون مشاهدة بالمرتبة الثانية، ثم فيديو كليب أغنية شوق للفنان إسماعيل مبارك بالمرتبة الثالثة “13.5 مليون مشاهدة”، ثم بالمرتبة الرابعة فيديو كليب “ماتيجي هنا” للفنانة نانسي عجرم.

وفي المركز الخامس جاء مقطع بروزت طيفك للفنانين وليد شامي وراشد الماجد 8.7 مليون مشاهدة، وهي السنة الثانية التي يحل فيها مقطع للفنان وليد الشامي في نفس المركز على المستوى العربي، فيما جاء بالمركز السادس مقطع أغنية دقو خيبتي للفنانة بلقيس “8.1 مليون مشاهدة.

وفي المركز السابع حل مقطع أغنية مايستهلوشي للموسيقي حسن الشافعي مع الدمية أبلة فاهيتا 7.8 مليون مشاهدة، ثم في المركز الثامن حسب ترتيب يوتيوب حل مقطع أغنية لو للفنانة إليسا، يليه مقطع لأغنية يراودني للفنان عصام كمال، وبالمرتبة العاشرة مقطع لأغنية أنا مش أناني للفنان عمرو دياب.

يذكر أن موقع يوتيوب، المملوك لشركة جوجل، يستخدمه مايزيد عن مليار مستخدم شهريا من 61 دولة حول العالم، وذلك لمشاهدة ما يزيد عن 6 مليار ساعة كل شهر من مقاطع الفيديو المتوافرة على الموقع، إضافة إلى أن الموقع يشهد إضافة 100 ساعة فيديو جديدة إليه كل دقيقة، ويأتي 80% من زواره من خارج الولايات المتحدة.