إنستجرام تطيح بـ" تويتر".. 70 مليون صورة يومياً

أعلنت انستجرام، خدمة تبادل الصور التابعة لموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي على الانترنت أن لديها أكثر من 300 مليون مستخدم يتبادلون ما يزيد على 70 مليون صورة وفيديو يوميا. في حين لدى موقع التدوين المصغر تويتر 284 مليون مستخدم نشط وفقا للموقع.

وتخطت إنستجرام التي دشنت قبل أربعة أعوام 200 مليون مستخدم في شهر مارس الماضي. وقالت الخدمة التي اشتراها فيسبوك في ابريل 2012 في مدونة إن المستخدمين سوف يرون الآن علامة مميزة للحسابات الرسمية للمشاهير والرياضيين والعلامات التجارية مع تحرك إنستجرام إلى إلغاء الحسابات الزائفة.



