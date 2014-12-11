السويد تتوصل لموقع "بايرت باي" للتحميل غير القانوني

أعلن القضاء السويدي الأربعاء، وضع يده على خوادم المعلوماتية التابعة لموقع "ذي بايرت باي" الذي يقدم روابط للتحميل الإلكتروني، ما أدى إلى حجب الموقع عن شبكة الإنترنت.

وأشارت النيابة العامة في ستوكهولم في بيان إلى أن المصادرة حصلت في شركة للإنترنت في العاصمة السويدية، وقد حصلت العملية في إطار تحقيق حول "انتهاك لحقوق المؤلف"، ويتعذر الدخول الى موقع "ذي بايرت باي" منذ الثلاثاء.

ويعتبر موقع "ذي بايرت باي" الذي تأسس سنة 2003 من أبرز مواقع التحميل غير القانوني للأفلام والموسيقى، ويقدم الموقع إمكانية لتحميل الوثائق المعلوماتية بمساعدة تكنولوجيا "بت تورنت".

وسبق للقضاء السويدي أن أصدر أحكاما بالسجن وبدفع غرامات مالية ثقيلة للمؤسسين الأربعة للموقع.

