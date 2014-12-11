تطبيق مجاني لتعديل وإنشاء مستندات PDF على آيباد

لا يوفر نظام آي أو إس في أجهزة آيفون وآيباد إمكانية إنشاء أو تعديل مستندات PDF بشكل افتراضي، إنما يحتاج المُستخدم إلى تثبيت تطبيقات إضافية لإتمام هذه الوظيفة.

ويُمكن لمستخدمي أجهزة آيباد تجربة تطبيق PDF Office المجاني، والذي من خلاله يُمكن إنشاء وتعديل مستندات PDF بكل سهولة، فضلاً عن إمكانية إضافة وحذف النصوص والصور وإضافة التوقيع.

واجهة التطبيق سهلة الاستخدام. فبعد تشغيله، يختار المُستخدم بين فتح مُستند أو إنشاء مستند جديد، مع إمكانية مشاركة المُستندات بعد الانتهاء منها بكل سهولة عبر البريد الإلكتروني، كما يُمكن إنشاء حساب مجاني لتخزين الملفات عليه والوصول إليها في أي وقت.