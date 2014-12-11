مايكروسوفت تستحوذ على شركة هوكي آب لتطوير التطبيقات

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم الخميس، استحواذها على شركة برمجيات ألمانية صغيرة تحمل اسم "هوكي آب" HockeyApp طورت خدمة لتحليل توقف وأعطال التطبيقات على الأجهزة المحمولة.

وتعتزم مايكروسوفت تضمين قدرات خدمة شركة "هوكي آب" ضمن خدمة "فيجوال ستديو أونلاين" Visual Studio Online الخاصة بها، وهي خدمة استضافة لإدارة دورة حياة التطبيقات التي يقوم المطورون بتطويرها، وذلك بغية تحسين دعم نظامي أندرويد وآي أو إس، فضلا عن النظام التابع لها ويندوز فون.

وستقوم الشركة بدمج خدمة "هوكي آب" ضمن برنامج “رؤى التطبيقات” Application Insights الخاص بخدمة “فيجوال ستديو أونلاين” لتتيح للمطورين مراقبة تصرفات واستخدام التطبيقات.

وقال نائب رئيس شركة مايكروسوفت المشرف على قسم التطوير، إس. سوماسيجار، في منشور له على مدونتها معلنا عملية الاستحواذ "سيساعد إدماج خدمة تقارير الأعطال الخاصة بهوكي آب برنامج رؤى التطبيقات على توسعة دعم الأجهزة عبر جميع المنصات المحمولة الرئيسية وسيجعل تحليل التطبيق جزء محيطيا من دورة تطوير التطبيقات".

وتقدم خدمة شركة "هوكي آب" ومقرها في شتوتغارت، ألمانيا عددا من القدرات للمساعدة في تطوير التطبيقات المحمولة.

حيث يوفر نظام تقارير الأعطال الذي تطوره الشركة للمطورين تقارير مفصلة لما يحدث من أخطاء، بالإضافة إلى المعلومات التي يمكن إدراجها في أنظمة تتبع العيوب. كما أنها توفر منصة توزيع إصدارات تجريبية من التطبيقات، يمكنها جمع تعليقات المستخدمين عن مدى كفاءة أداء التطبيق.

وتقدم "هوكي آب" واجهة موحدة للتعامل مع أنظمة تشغيل الأجهزة الذكية، مثل أندرويد وآي أو إس من آبل، بالإضافة إلى نظام ويندوز فون. وهذا يتناسب جيدا مع هدف مايكروسوفت في السنوات الأخيرة لبناء بيئة تطوير ليس فقط لنظام ويندوز التابع لها، بل للمنصات الأخرى أيضا.