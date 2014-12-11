موقع عربي جديد لطرح الأسئلة والأجوبة للمستخدمين

لا تتوفر أمام المُستخدمين العرب الكثير من المواقع التي تسمح بطرح الأسئلة وانتظار الأجوبة من بقية المُستخدمين كما كان الحال في السابق في موقع "إجابات غوغل" Google Answers. لكن بعض المنصّات المُتخصصة بدأت بالظهور مؤخراً والتي تُقدم أدوات لهذا الغرض.

ويُمكن للمستخدمين تجربة سؤال وجواب وهو موقع عربي جديد يُمكن الوصول إليه عبر الرابط http://question-answer.org يسمح بطرح الأسئلة والإجابة على الأسئلة المطروحة مُسبقاً.

بعد الدخول إلى الموقع تظهر الأسئلة التي تم نشرها مُباشرةً في الصفحة الرئيسية، مع إمكانية تسجيل حساب مجاني من أجل الإجابة على أي سؤال، أو نشر سؤال جديد.

