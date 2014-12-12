بيع أقدم كمبيوتر أبل في مزاد مقابل 365 ألف دولار

قالت دار مزادات كريستيز، أمس الخميس، إن جهاز كمبيوتر، كان ستيف جوبز الشريك المؤسس لشركة أبل باعه بنفسه بعد تصنيعه في مرآب منزل عائلته عام 1976 مقابل 600 دولار، بيع في مزاد بمبلغ 365 ألف دولار.

والكمبيوتر الشخصي (ريكيتس أبل-1)، الذي يحمل اسم مالكه الأصلي تشارلز ريكيتس، هو الجهاز الوحيد الباقي المعروف من أبل-1.

ويقل السعر الذي بيع به الجهاز في المزاد عن تقديرات كريستيز التي كانت تراوحت بين 400 ألف و600 ألف دولار. كما أنه يقل كثيراً عن المبلغ الذي دفعته مؤسسة هنري فورد في أكتوبر الماضي لشراء أحد هذه الأجهزة الأصلية وهو 905 آلاف دولار. ومن المعتقد أن أقل من 50 جهاز كمبيوتر أصلي أبل-1 ما زالت موجودة من مئات قليلة من الأجهزة التي أنتجت أصلاً.