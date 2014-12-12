تسريب مواصفات الهاتفين المرتقبين من سامسونغ

كشف موقع "سام موبايل" SamMobile المتخصص بأخبار شركة سامسونغ عن مواصفات جهازين اثنين من سلسلة الهواتف غير المعلن عنها والمرتقبة، "غالاكسي إي" Galaxy E.

وكان تسرب خلال الأسابيع الماضية بعض من مواصفات الهاتف الذكي "غالاكسي إي 5" Galaxy E5 الذي يحمل اسم الطراز "إس إم-إي 500 إف" SM-E500F، وهاتف "غالاكسي إي 7" Galaxy E7 الذي يحمل اسم الطراز "إس إم-إي 700 إف" SM-E700F.

ونقل موقع "سام موبايل" أن الهاتفين، "غالاكسي إي 5" و"غالاكسي إي 7"، سيعملان بالإصدار الأخير الذي يحمل الرقم 5.0 والاسم الرمزي "لوليبوب" من نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة غوغل، كما أنهما سيقدمان مواصفات مشابهة لمواصفات الهاتفين، "غالاكسي أيه 7" و "غالاكسي إيه 5".

وذكر الموقع أن هاتف "غالاكسي إي 7"، سيقدم شاشة Super AMOLED بقياس 5.5 بوصة وبدقة 1,280×720 بكسل، ومعالجا بتردد 1.2 غيغاهرتز من نوع "سنابدراجون 410"، و 2 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و16 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة.

وبحسب موقع "سام موبايل"، سيأتي "غالاكسي إي 7" مع كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل، وأخرى أمامية بدقة 5 ميغابكسل، إضافة إلى بطارية بسعة 2,950 ميلي أمبير/ساعة.

وذكر الموقع أن "غالاكسي إي 7" سيأتي بسماكة 7.2 ميليمترات، وبما أنه سيعمل بالإصدار 5.0 من نظام أندرويد فمن المتوقع أن يقدم نفس واجهة المستخدم التي يقدمها الهاتف الذكي "غالاكسي إس 5"، وغيره من الهواتف التي تمت ترقيتها إلى الإصدار الجديد.

وبالحديث عن هاتف "غالاكسي إي 5"، قال "سام موبايل" إنه سيكون متوسط المواصفات مع شاشة Super AMOLED بقياس 5 بوصات وبدقة 1,280×720 بكسل، وسيقدم كاميرا خلفية بدقة 8 ميغابكسل، وبطارية بسعة 2,300 ميلي أمبير/ساعة.

وعدا عن ذلك، ذكر الموقع أن مواصفات "غالاكسي إي 5" مشابهة لمواصفات "غالاكسي إي 7"، بما في ذلك المعالج "سنابدراجون 410"، و2 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و16 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل.

وبحسب "سام موبايل"، سيكون "غالاكسي إي 5" أنحف، حيث سيأتي بسماكة 6.9 ميليمترات، كما أنه سيزن 140 غراما.

ونقل الموقع عن مصادر من داخل سامسونج أن الهاتفين، "غالاكسي إي 7" و"غالاكسي إي 5"، سيأتيان مع بطارية غير قابلة للإزالة. وليس من المعلوم بعد – وفقا للموقع – ما إذا كانت هواتف السلسلة المرتقبة ستحافظ على الهيكل المعدني الذي تقدمه سلسلة "غالاكسي إيه" Galaxy A أم لا.

كما أنه ليس من المعلوم بعد متى تعتزم شركة سامسونغ الكشف عن هذه السلسلة، لكن موقع "سام موبايل" توقع أن يجري ذلك خلال الربع الأول أو الثاني من العام المقبل 2015.