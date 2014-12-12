فيسبوك تتيح ميزة "أكثر المواضيع تداولاً" على أندرويد

وسعت فيسبوك ميزة "أكثر المواضيع تداولا" Trending الجديدة، التي أطلقتها في يناير الماضي، لتشمل الأجهزة المحمولة، بعد أن كانت مقتصرة على نسخة سطح المكتب من الشبكة الاجتماعية.

والآن أصبحت هذه الميزة متاحة لمستخدمي فيسبوك على أجهزة سطح المكتب ونظام التشغيل أندرويد في الولايات المتحدة الأميركية، ووفقا للشركة، ستتاح ميزة Trending لنسخة نظام آي أو إس المشغل لأجهزة شركة آبل الذكية وفي جميع دول العالم قريبا جدا.

وكانت فيسبوك أطلقت ميزة Trending لمساعدة المستخدمين على استكشاف أكثر المواضيع تداولا في النقاشات العامة على الإنترنت، لذا يبدو أنها حريصة على توفير هذه الميزة للمستخدمين أثناء التجوال.

وتقول الشركة إن الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين استكشاف المواد من مصادر متباينة ووجهات نظر مختلفة. وعند النقر على موضوع متداول، ستظهر قائمة منظمة من المناقشات من خمس زوايا مختلفة.

وتعد هذه الخطوة الثانية مؤخرا التي تقوم بها الشبكة الاجتماعية بجلب ميزة تتمحور حول أجهزة سطح المكتب إلى الأجهزة الذكية، حيث جلبت قبل أيام ميزة البحث الدلالي Graph Search إلى الأجهزة الذكية.