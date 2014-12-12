"عملة افتراضية" للتبضع من متاجر مايكروسوفت

بدأت مجموعة "مايكروسوفت" المعلوماتية بقبول عملة "بيتكوين" Bitcoin الافتراضية خلال عمليات شراء بعض منتجاتها الرقمية في الولايات المتحدة.

ويمكن استخدام هذه الأموال للتبضع من متاجر "مايكروسوفت"، مثل "ويندوز ستور" للتطبيقات و"إكسبوكس غايمز" لألعاب الفيديو المخصصة لأجهزة "إكسبوكس" و"إكسبوكس ميوزيك" للأغنيات.

وقال نائب رئيس "مايكروسوفت" إريك لوكارد إن "استخدام العملات الافتراضية يتزايد، حتى لو لم يعمم بعد. ونحن نتوقع تواصل هذا النمو ونسمح للمستخدمين باستعمال البيتكوين لشراء منتجاتنا وخدماتنا، لنكون بالتالي رواداً في هذا المجال".

وتعاونت المجموعة المعلوماتية مع شركة "بيتباي". كما تم حصر استخدام هذه العملة الافتراضية بما يوازي الـ1000 دولار في اليوم الواحد وللحساب الواحد.

وطرحت "البيتكوين" سنة 2009 من قبل جهة معلوماتية غامضة تعرف عن نفسها باسم "ساتوشي ناكاماتو"، وهي تسمح بشراء السلع والخدمات من شركة أو فرد يقبلها في نظام الدفع، لكنها ليست عملة فعلية يديرها مصرف مركزي.

ويتقلب سعر صرف هذه العملة الافتراضية كثيراً، وسمعة العملة سيئة بسبب النقص في الشفافية وارتباطها بالأوساط الإجرامية.