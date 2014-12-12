"فيسبوك" تضيف مجموعة من الأزرار التفاعلية للصفحات

أعلنت شبكة "فيسبوك" الاجتماعية عن تحديث جديد يتيح لمدراء الصفحات إضافة أزرار تفاعلية، والتي تساعد متابعي صفحاتهم في التواصل معهم أو القيام بإجراء مناسب لطبيعة الزر الذي تم اختياره.

ويمكن لمدراء صفحات "فيسبوك" الآن اختيار واحد من سبعة أزرار، والتي تظهر في الجزء العلوي من الصفحة بجانب الزر المخصص للإعجاب بالصفحة، وتستخدم بهدف تحويل متابعي الصفحة إلى أماكن تناسب اسم الزر وفائدته.

وتحتوي الأزرار الجديدة على مجموعة مختلفة من الأسماء والخيارات، فهناك زر باسم "احجز الآن Book Now"، وآخر باسم "اتصل بنا Contact Us"، وزر "استخدم التطبيق Use App " و"إلعب اللعبة Play Game"، وكذلك زر "تسوق الآن Shop Now"، وزر "تسجيل Sign Up"، وأخيراً زر "شاهد الفيديوWatch Video".

وتهدف هذه الأزرار إلى إتاحة خيارات جديدة من شأنها أن تساعد أصحاب الصفحات على تحقيق أهدافهم التجارية، وذلك وفق خيارات عديدة تنسجم مع أهداف الصفحات.

وأوضحت "فيسبوك" ضمن مدونتها بأن صفحة متجر التجزئة على شبكة " Dollar Shave Club" قد بدأت باختبار زر للتسجيل منذ ثلاثة أسابيع، ولاحظت الصفحة بأن معجل التسجيل لديهم قد زار بمقدار 2.5 ضعف.

وستبدأ "فيسبوك" بإتاحة إمكانية تفعيل هذه الأزرار في البداية للمستخدمين في الولايات المتحدة الأميركية خلال الأسابيع القليلة القادمة، فيما سيتم إتاحة هذه الأزرار لجميع أنحاء العالم خلال عام 2015.

