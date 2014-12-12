"مناطيد" لتوفير خدمة الإنترنت في المناطق النائية

يقدم المركز الوطني لأبحاث الفضاء، وهي وكالة الفضاء الفرنسية، خبرته التقنية في إطار مشروع لمجموعة غوغل يهدف إلى استخدام أسطول من المناطيد الموضوعة في الجزء الأعلى من الغلاف الجوي لتوفير خدمة الإنترنت إلى مناطق محرومة منها بالوسائل التقليدية.

وقال المركز في بيان "ستسمح آلاف المناطيد بإيصال خدمة الإنترنت إلى مناطق غير مشمولة بها في العالم، وهذا هو الهدف الطموح لمشروع "بروجيكت لون" من غوغل".

وأكد المصدر نفسه أن "ثلثي سكان العالم لايزالون محرومين من الإنترنت اليوم" رغم التقنيات المختلفة المتوافرة.

وأوضح مايك كاسيدي، نائب رئيس غوغل المكلف مشروع "لون" في البيان، "أن أكثر من أربعة مليارات شخص لايزالون دون خدمة الإنترنت" في العالم.

وقالت وكالة الفضاء الفرنسية إن "المناطيد ستكون على ارتفاع 18 إلى 20 كيلومترا، أي أعلى من الطائرات التجارية وبمنأى عن تقلبات الأحوال الجوية، وستتغذى بالطاقة بفضل ألواح شمسية".

وستنطلق إشارة البث من الأرض باتجاه المناطيد التي سترسلها بدورها إلى مناطيد أخرى قبل أن تعاد مجددا إلى الأرض حيث تلتقطها هوائيات خارجية أو هواتف.