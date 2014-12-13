تفعيل ميزة تصحيح الأخطاء الإملائية في غوغل كروم

توفر معظم البرامج أدوات لتصحيح الأخطاء الإملائية عندما يقوم المستخدم بالكتابة، فعند بدء الكتابة في برنامج مايكروسوفت وورد على سبيل المثال، يتم وضع خط أحمر تحت الكلمات المكتوبة بشكل خاطئ ليقوم المستخدم بتصحيحها مع عرض اقتراحات للكلمات المشابهة.

ويمكن لمستخدمي غوغل كروم تفعيل هذه الميزة من خلال كتابة chrome://flags/ في شريط العنوان ثم الضغط على زر إنتر في لوحة المفاتيح والبحث عن enable automatic spelling correction وأخيراً الضغط على زر Enable.

يمكن أيضاً الاستفادة من إضافة AutoCorrect for Google Chrome التي تقدم نفس الوظيفة وتدعم الاستخدام دون وجود اتصال بالإنترنت.