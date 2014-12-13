طريقة التخلص من النوافذ المنبثقة في غوغل كروم

تقوم بعض المواقع بعرض نوافذ منبثقة Popup عند زيارتها. وتحتوي هذه النوافذ على حقول لتسجيل الدخول أو تسجيل حساب جديد، أو حقل للاشتراك بالنشرة البريدية للموقع، إلا أن بعض المستخدمين يعتبرها من الأمور المزعجة التي لا فائدة من ظهورها.

ويمكن لمستخدمي غوغل كروم التخلّص من هذه النوافذ بكل سهولة من خلال الاستعانة بإضافة Overlay Blocker التي توفر أداة لحظر هذا النوع من النوافذ.

بعد تثبيت الإضافة تقوم بشكل آلي بمنع معظم النوافذ، لكن في حال ظهور أحدها يلاحظ في أسفلها وجود قائمة منسدلة تحتوي على خيارات لمنع ظهور هذه النافذة في الزيارات القادمة.