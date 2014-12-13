كبسة "لا يعجبني" لا تروق لمارك زوكربيرغ

يريد مارك زوكربيرغ، مؤسس "فيسبوك"، أن يتمكن مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي من الإعراب بسرعة عن مشاعرهم، لكن فكرة كبسة "لا يعجيني" لا تروق له، إذ لا يظن أنها "ستعود بالنفع".

ويوفر "فيسبوك" لمستخدميه إمكانية الإعراب عن إعجابهم بالمحتويات من خلال الكبس على زر "يعجبني". ويطالب البعض منذ فترة طويلة بكبسة تدل على العكس، لافتين إلى أنه من غير المنطقي استخدام هذه الكبسة في إعلان وفاة أو غيره من الأنباء الحزينة.

وقال زوكربيرغ "نبحث في أفضل طريقة للسماح للأشخاص بالإعراب عن مشاعرهم"، مثل التعاطف والضحك، مشدداً على ضرورة "إيجاد الطريقة المثلى للقيام بذلك، كي تكون هذه الخطوة قوة إيجابية وليس سلبية تقلل من شأن المحتويات". وأضاف أنه يخشى أن تتحول الكبستان إلى آلية للحكم على المحتويات المنشورة.

من جهتهم، يلفت بعض المحللين إلى أن "فيسبوك" لن يخاطر في تقديم وسيلة سريعة تسمح للمستخدمين بانتقاد منشورات المروجين.