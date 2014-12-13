موقع للبحث عن تذاكر الطيران بأرخص الأسعار

لم تعد مسألة البحث عن تذاكر الطيران بأرخص الأسعار من الأمور الصعبة في الوقت الراهن، وذلك بفضل التطبيقات والمواقع المتخصصة في هذا المجال، والتي من أبرزها موقع كاياك Kayak.

ويمكن للمستخدمين أيضاً الاستفادة من موقع http://www.skyscanner.net المتخصص في مجال البحث عن تذاكر الطيران بأرخص الأسعار الممكنة، حيث يقوم بالبحث بشكل آلي بين أكثر من مئة شركة لعرض أفضل النتائج للمستخدم.

بعد الدخول إلى الموقع يقوم المستخدم بتحديد البلد التي يرغب بالسفر منها، ثم يحدد وجهته مع تحديد التاريخ وعدد الركاب، ليتم عرض جميع النتائج المتوافقة مع شروط المستخدم وترتيبها من الأرخص إلى الأغلى. كما يوفر الموقع إمكانية البحث عن الفنادق وخدمة استئجار السيارات.