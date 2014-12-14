أفضل تطبيقات آيفون وآيباد لهذا الأسبوع

تعليم الرياضيات للأطفال على آيباد – Mickey’s Magical Maths World

تتوفر على الأجهزة الذكية مجموعة كبيرة من التطبيقات التعليمية والتي يُمكن الإستعانة بها لتعليم الأطفال، خصوصاً مع الأدوات التفاعلية التي توفرها والتي تجعل العملية مُمتعة. ويُمكن للمستخدمين تجربة تطبيق Mickey’s Magical Maths World لتعليم الرياضيات للأطفال من شركة ديزني. التطبيق يُقدم مستويات وطرق مختلفة، حيث يُمكن الاختيار بين تعليم العد، فرز الأشكال، ترتيب الأشكال بالإضافة إلى حل المشاكل والجمع والطرح.



شبكة إجتماعية للمُنبّه – Wakie

سمحت فكرة الشبكات الإجتماعية بظهور الكثير من التطبيقات التي تُقدم أفكاراً مُبتكرة ومتخصصة في وظيفة مُعينة، مما يجعلها مُفيدة جداً للمستخدمين. ويُمكن لمستخدمي آيفون تجربة تطبيق Wakie المجاني والذي يوفر شبكة إجتماعية لإيقاظ المُستخدمين من خلال مُنبه جماعي. المستخدم بعد تثبيت التطبيق وإنشاء حساب يقوم باختيار الوقت الذي يرغب بالاستيقاظ به ليقوم أحد المستخدمين بإيقاظه في الوقت المحدد، مع إمكانية المشاركة في إيقاظ بقية المُستخدمين.



أفضل الفنادق – Top10 – Hotels

تُعتبر الأجهزة الذكية من أفضل الأدوات التي يُمكن اصطحابها عند السفر. فإلى جانب نظام الخرائط والملاحة Navigation يُمكن الاستفادة من تطبيقات السياحة والسفر المتوفرة. ويُمكن للمستخدمين تجربة تطبيق Top10 – Hotels المجاني والذي يقوم بعرض أفضل 10 فنادق موجودة في المنطقة التي يحددها المُستخدم أو الموجودة إلى جانبه.



رسوم بيانية من مستندات إكسل – Chartcube

يُستخدم برنامج إكسل بشكل كبير في عملية تصنيف البيانات وترتيبها ضمن جداول، حيث يُمكن من خلاله إنشاء جدول لعرض نسبة المبيعات خلال شهور السنة. وللاستفادة من هذه البيانات يُمكن إنشاء رسومات بيانية لإيصال الفكرة بطريقة أسرع. ويُمكن لمستخدمي آيباد تجربة تطبيق Chartcube المجاني والذي يسمح بإنشاء رسومات بيانية من البيانات الموجودة في مستندات إكسل.



مكالمات دولية مجانية – Libon

يعتمد الكثير من المُستخدمين على تطبيق فايبر أو سكايب لإجراء المكالمات عبر الإنترنت مجاناً. لكن تطبيق Libon المجاني يوفر إمكانية إجراء مكالمات دولية بأرخص الأسعار ومجانية في بعض الأوقات، حتى دون وجود التطبيق على أجهزة بقية المُستخدمين.

