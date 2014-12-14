تطبيق مجاني لدمج مقاطع الفيديو وتعديلها لأجهزة آيفون

على الرغم من وجود أداة داخل نظام "آي أو إس" على أجهزة آيفون وآيباد لتعديل مقاطع الفيديو وقص جزء منها، إلا أنها لا تسمح بدمج أكثر من مقطع ضمن مقطع واحد أو إضافة مقاطع صوتية إليها.

لذا يُمكن لمستخدمي أجهزة آبل الذكية تجربة تطبيق Clips Video Editor المجاني والذي يوفر أدوات للتعديل على مقاطع الفيديو وقص جزء منها، مع إمكانية دمج أكثر من مقطع وتسجيل مقاطع صوتية وإضافتها إلى المقطع الجديد.

بعد تشغيل التطبيق يقوم المُستخدم بتحديد مقاطع الفيديو من الألبوم لتتم إضافتها تحت بعضها البعض. ويُمكن للمستخدم التحكم بطول كل مقطع وترتيب وقت ظهوره ضمن المقطع الجديد، فضلاً عن إمكانية الضغط على زر إضافة مقطع صوتي لاختيار أغنية من الجهاز أو تسجيل مقطع صوتي جديد.

